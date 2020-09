Robertson, capitano del Liverpool: "Non voglio Messi in Premier, da egoista spero resti al Barça"

"Messi in Premier? Spero di no". Andrew Robertson, capitano del Liverpool, ha commentato così il possibile (ora meno probabile) trasferimento di Lionel Messi in Premier League: "Il Liverpool ha già detto che non lo comprerà, quindi spero che resti ben lontano dalle nostre concorrenti di Premier. Nella mia carriera finora l'ho affrontato due volte: sono state le due partite più toste che ho disputato. Egoisticamente, mi auguro dunque che rimanga al Barcellona", le sue dichiarazioni in conferenza stampa.