Fonte: inviato a Liverpool

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non so molto, non ho letto molto”. Anche Andy Robertson ha cercato di evitare commenti sulla situazione calda in casa Napoli, prossimo avversario del suo Liverpool in Champions League: “Magari negli ultimi due giorni ho seguito un po' di più le vicende. Hanno un lavoro da fare, come noi: andare agli ottavi. Magari vogliono anche vendicarsi della scorsa stagione".