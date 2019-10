Rocchi non sbaglia: giusto il rigore per l'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potevano esserci dei dubbi sul rigore assegnato all'Inter per fallo di mano di De Ligt. Invece l'olandese colpisce di mano il pallone prima che Martinez vada a calciare (per poi colpire a sua volta con il braccio). Calcio di rigore correttamente assegnato dall'arbitro di Inter-Juventus, per l'1-1 di Lautaro Martinez dal dischetto.