© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre a Maurizio Sarri, agli oriundi Jorgino ed Emerson Palmieri e ad una nutrita truppa di calciatori transitati dalla Serie A (Alonso, Higuain, Torreira e Mustafi solo per citarne alcuni) questa sera a Baku per la finale di Europa League fra Chelsea e Arsenal l'Italia sarà rappresentata anche dal direttore di gara: Gianluca Rocchi. Il fischietto di Firenze, prima del match, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della UEFA: "E' una designazioni fantastica per una finale europea fra due formazioni della stessa città. L'approccio al match? Serve rispetto reciproco fra calciatori e direttore di gara e per riuscirci occorre comunicate al meglio. Darò il massimo, assieme alla mia squadra con la quale vado d'accordo sia dentro che fuori dal campo".