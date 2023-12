Rocchi su Inter-Lecce: "Il tocco di mano di Carlos Augusto non è punibile"

Il fallo di mano di Carlos Augusto in Inter-Lecce? Per Gianluca Rocchi non è punibile: a ribadirlo è stato il designatore durante la trasmissione Open VAR:

"Questo per noi non è punibile, il tocco del corpo cambia radicalmente la palla. Diventerebbe punibile se il braccio venisse considerato volontario, la decisione è corretta. Se l'arbitro di campo avesse dato rigore sarebbe stato un problema: probabilmente sarebbe stata confermata la decisione di campo perché devi essere certo al 100% che non lo sia. Forse per il VAR sarebbe stato da togliere comunque ma sono felice che l'abbiano deciso in campo, è un episodio giusto".