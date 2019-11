Rocco Commisso: "Voglio tenere la Fiorentina per sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, ha parlato ad Associated Press. Rispondendo su fino a quando ha intenzione di tenere la squadra, ha così dichiarato: "Per sempre. Per tutto il tempo per cui sarò vivo, poi sarà la mia famiglia a decidere se rimanere o meno. Ma io voglio stare qui per sempre, ho preso la mia decisione: niente altri investimenti italiani, niente altre squadre"., riporta su FirenzeViola.it.