Rodri, rivelazione della Liga: l'erede di Busquets che ha stregato Simeone

Un anno e mezzo fa circa, eravamo ancora nel 2017 e ora ormai alle porte del 2018, un dirigente del Villarreal affermò con una insolita certezza quando si parla di ragazzini che Rodrigo Hernandez Cascante, per tutti Rodri, sarebbe stato in poco tempo il nuovo craque del calcio spagnolo. Aveva vent'anni quando furono pronunciate queste parole, ora che ne ha già compiuti ventidue già tutti hanno cominciato a dargli ragione. Prima di tutto il campo, in questo 2018 che il centrocampista nativo di Madrid ricorderà sempre come l'anno della sua esplosione. I numeri della scorsa stagione l'hanno già incoronato e adesso in Spagna è per tutti l'erede di Sergio Busquets.

Ha chiuso lo scorso campionato con 249 recuperi, più di ogni altro calciatore di movimento da quelle parti. E' così che s'è messo in luce, fino a conquistare la nazionale e la chiamata di Diego Simeone, a cui sono bastati due o tre mesi a buon livello per convincersi che, sì, può davvero essere considerato l'erede di Busquets, tanto da volerlo fortemente all'Atletico Madrid per mettergli in mano le chiavi del centrocampo. Ma che giocatore è Rodri? Appartiene a quella lunga schiera di giocatori che davanti alla difesa gestiscono la maggior parte dei palloni e, soprattutto, la fase posizionale e di transizione della propria squadra.

Insomma, avesse giocato nella Roma di Rudi Garcia, forse l'allenatore francese avrebbe chiamato lui la lavatrice. Perché Rodri si disimpegna sempre al meglio, è abile nel facilitare il transito del pallone, pulisce i passaggi degli altri fino a renderli lineari, senza difficoltà per il ricevitore. Poi, quando la squadra perde palla, è abile a correre sull'avversario e non dargli il temo di pensare. Una difesa aggressiva dovuta alla sua grande capacità di lettura: capisce prima degli altri cosa può accadere e, con la sua struttura longilinea, prova ad anticipare gli altri 19 uomini di movimento in campo. A fine 2018, quindi, possiamo affermarlo con certezza: quel dirigente del Villarreal aveva ragione, perché questo sarà il prossimo mediano basso della Spagna per i prossimi 10 anni. L'erede di Busquets, appunto.