Rodrigo De Paul, croce e delizia per l'Udinese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È seguito dai più importanti club d'Italia, Rodrigo De Paul. E spesso lo fa vedere, grazie a giocate d'alta scuola, soluzioni da lontano e gol spettacolari. Anche oggi è stato l'unico a cantare e portare la croce, con un'Udinese che non è sembrata nelle proprie migliori giornate. Il gol di Okaka è un premio alla cocciuttagine e alla determinazione messa per l'1-1, ma tutte le azioni pericolose sono passate dai piedi dell'argentino. Nel primo tempo, fra il tiro di Larsen e quello di Okaka. Nella seconda frazione ha provato con decisione, trovando un grande Sepe e un paio di pali a dirgli di no.

Dall'altra parte non è stata una giornata positiva, e non solo per il risultato. De Paul ha avuto una grande colpa, quella di trovarsi nella propria area e essere puntato da Gervinho. Rigore ineccepibile, che Mazzoleni ha comunque dovuto rivedere al Var prima di essere convinto, e poi trasformato da Inglese. De Paul è croce e delizia, ma l'unico veramente in grado di accendere la luce. Certo, senza Mandragora, Barak e Pussetto forse non si poteva fare molto di più.