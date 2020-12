Rodrigues-Sowe con in mezzo Milanese. CSKA Sofia avanti 2-1 sulla Roma al 45°

Partenza in salita per la Roma sotto il diluvio di Sofia. La squadra giallorossa infatti dopo cinque minuti va sotto nel punteggio: cross dalla sinistra di Mazikou per Sankharé che non trova la deviazione giusta, la palla arriva però a Tiago Rodrigues appostato appena fuori area che calcia di potenza e batte l’esordiente Boer. Primo gol in Europa League per la squadra bulgara. La Roma accusa la rete a freddo e fatica a trovare varchi con il CSKA che si difende con undici uomini dietro la linea della palla per poi lanciare in profondità Sowe, tanto possesso sterile e zero pericoli dalle parti di Busatto.

MILANESE SEGNA ALL’ESORDIO - Poco dopo il 20° arriva però il pari della Roma: cross di Bruno Peres dalla destra per Mayoral che è bravo a stoppare e difendere la palla servendo il giovane compagno Milanese che di prima intenzione batte Busatto per l’1-1 giallorosso. Il gol dà fiducia alla squadra di Fonseca che riesce ad affondare con maggiore continuità sulle corsie laterali anche se non sempre i cross sono precisi.

CSKA DI NUOVO AVANTI - Le occasioni migliori sono però dei padroni di casa. Alla mezz’ora lancio lungo per Rodrigues che si infila fra le maglie larghe della difesa e si invola verso la porta, la conclusione del portoghese però non è precisa e finisce a lato della porta di Boer. Al 34° invece è Diawara a regalare un pallone agli avversari sbagliando l’uscita della palla dalla difesa. Geferson alza la testa e serve un Sowe lasciato solo al limite che controlla e batte per la seconda volta Boer con una conclusione potente. La Roma risponde con Carles Perez e Pedro, ma la difesa bulgara si fa trovare attenta e non fa correre rischi al proprio portiere.