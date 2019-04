© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una stagione positiva con la maglia del Sassuolo, dove non si aspettava di giocare così tanto come ammesso recentemente in un’intervista, per Rogerio in estate ci sarà il ritorno alla casa base Juventus, proprietaria del cartellino. Se per restare o meno questo è tutto da valutare. Il brasiliano classe ‘98 infatti ha già attirato l’attenzione di alcuni club, specialmente all’estero, con il Porto in prima linea pronto a investire sul terzino mancino per sostituire Alex Telles.

Rogerio tuttavia potrebbe essere usato anche come pedina di scambio per arrivare a uno fra Matthijs de Ligt dell’Ajax e Ruben Dias del Benfica. Sembra quindi difficile una sua conferma in bianconero con il club che potrebbe comunque mettere a segno una bella plusvalenza.