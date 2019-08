Roma, -1 al derby: è Dzeko lo specialista delle stracittadine

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell’anno zero della Roma di Paulo Fonseca cambiano calciatori, diesse, capitani, ma una certezza rimane. Stiamo parlando di Dzeko. E pensare che anche il bosniaco sembrava pronto a lasciare la Capitale. Si è promesso all’Inter di Conte nonostante abbia iniziato il ritiro con i giallorossi. Intanto passano i giorni e a Trigoria il tecnico portoghese inizia a innamorarsi dell’Edin giocatore. Petrachi continua a chiedere 20 milioni, mentre i nerazzurri non superano mai i 15. Il bosniaco non salta un’amichevole e in tutte mette a segno gol, assist e ottime prestazioni. “Il nostro gioco verte su di lui” dirà Fonseca alla vigilia della sfida con il Real Madrid. L’Olimpico fa il resto urlando il suo nome e applaudendolo all’uscita dal campo. Qualche giorno dopo arriva il rinnovo con la Roma fino al 2022. Un fulmine a ciel sereno e forse la miglior mossa sul mercato vista anche l’impossibilità di arrivare a nomi come Higuain e Icardi.

FEELING - La stagione, almeno personalmente, inizia bene. Dzeko segna all’esordio con il Genoa, realizzando la sua 88^ rete con la maglia della Roma e diventando il 7° miglior marcatore nella storia del club. Numeri importanti per un giocatore in grado di vincere in Germania e Inghilterra, ma non ancora in Italia. Arrivato alla quarta stagione in giallorosso vorrà sicuramente provarci e per dare uno slancio all’annata serve una buona prestazione nella sfida con la Lazio. D’altronde i derby sono quasi come il pane quotidiano per il bosniaco. Già dai tempi del Wolfsburg dove vinse tutte e sei le volte che giocò contro l’Hannover, segnando anche 5 reti. Poi il passaggio al Manchester City e anche qui il feeling resta buono. Nel derby con lo United realizza 7 gol in 9 partite disputate, mentre contro la Lazio è fermo a quota 2 marcature in 10 match. Nella stracittadina della Capitale non segna dal girone di ritorno della sua prima stagione, ma il trend generale resta comunque positivo con 0,56 gol a derby disputato. La sfida a Immobile è lanciata e domenica vorrà tornare a esultare sotto la Curva Sud, la stessa che non ha mai smesso di applaudirlo anche quando sembrava lontano da Roma e dalla Roma.