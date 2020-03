Roma, 15 milioni per Tiquinho Soares: Fonseca ha dato il via libera

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, scrive quest'oggi la 'Gazzetta dello Sport', ha detto sì al potenziale acquisto di Tiquinho Soares, attaccante 29enne del Porto. Il brasiliano ha una clausola rescissoria da 40 milioni e nella scorsa estate il club portoghese ha rifiutato 23 milioni offerti dalla Cina. Ma adesso il discorso è cambiato: il suo contratto scade nel 2021 e le opzioni per il futuro sono due: rinnovo subito o cessione. Il Porto non vuole perderlo a zero e dunque non mette in conto l'ipotesi di ripartire la prossima stagione con l'accordo in scadenza. In più il Coronavirus porterà a un calo di tutti i prezzi e il suo cartellino potrebbe arrivare a valere tra i 12 e i 15 milioni: una buona spesa per un attaccante nel pieno della maturità da poter affiancare a Dzeko.