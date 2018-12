Roma, 19 infortuni muscolari: la vera responsabilità di Di Francesco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ante Coric è solo l'ultimo dei 19 infortuni di origine muscolare che la rosa della Roma ha subito nel corso della stagione. Negli ultimi giorni, anche Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy si sono fermati per motivi simili, trasformando lo spogliatoio giallorosso in un piccolo ambulatorio. Stop che si aggiungono a quelli precedenti (con varie ricadute) di Pastore, Perotti, Schick, Karsdorp, Lorenzo Pellegrini, Kluivert e Manolas, e che dunque aprono un altro caso nella stagione già travagliata del club romanista.

Evidentemente, oltre ai problemi relativi al mercato e a un attitudine alla vittoria persa per strada nel corso dell'ennesima rivoluzione estiva, anche la preparazione ha condizionato l'andamento della squadra di Di Francesco. La Roma è di gran lunga prima nella classifica degli infortuni non trumatici, ed è ovvio che questo dato sia figlio di qualche scelta sbagliata presa tra l'estate e l'inizio del campionato. Un dato che fa riflettere anche su quanto effettivamente abbia inciso l'operato di Monchi nel discorso rendimento, perché disputare una stagione con una rosa sempre quasi al completo è un conto, vivere quotidianamente questo tipo di ecatombe, un altro.

E' ovvio che chi prenderà le eventuali decisioni in merito a panchina e dirigenza, ovvero Pallotta, difficilmente farà i conti con questi infortuni, ma è giusto sottolineare come i nodi che si presentano al pettine giallorosso non sono certamente solo di natura prettamente sportiva. Di Francesco è il responsabile della strada sbagliata presa in preparazione, ovviamente coadiuvato dal proprio staff di preparatori. E' ovvio che sempre il campo darà il proprio verdetto nel giro di qualche settimana, perché in ogni caso l'allenatore dovrà rispondere con i risultati, fin qui ampiamente condizionato proprio dagli infortuni.