Roma, -2 al Derby: Veretout e il tris alla Lazio che ingolosisce Fonseca

Restano due allenamenti a Fonseca per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. A centrocampo c’è il domino più interessante. Con il Genoa, della coppi di mediani, ha convinto più Cristante di Pellegrini. Difficile, però, tirare fuori un romano dall’undici titolare. Dunque il ballottaggio si sposta sulla trequarti con Zaniolo e il 7 giallorosso a contendersi una maglia. Resta libero un posto da play basso e il ballottaggio è tra i due nuovi acquisti Diawara e Veretout, rimasti in panchina all’esordio stagionale. Se per il primo la decisione era legata a motivi tattici, per il secondo era strettamente racchiusa nella condizione atletica. Il centrocampista francese è stato ufficializzato il 17 luglio, ma il primo allenamento in gruppo arriva nel giorno di Ferragosto. Un mese in cui l’ex Fiorentina ha dovuto smaltire una botta alla caviglia procuratasi nei primi giorni di raduno viola.

LA SCELTA - Un fastidio che non ha permesso a Veretout di allenarsi con la giusta intensità e di restare al passo con la squadra. Nel pre-campionato salta tutte le amichevoli, ma Fonseca decide comunque di convocarlo per la sfida con il Genoa. “Se lo riterrò opportuno lo inserirò a gara in corso” disse il giorno prima in conferenza stampa. Risposta che lasciava presupporre come il francese avesse accumulato almeno qualche minuto nelle gambe, merito anche del lavoro extra svolto con i Primavera giallorossi proprio per recuperare il terreno perso. Ora con una settimana in più di lavoro, Fonseca starebbe pensando anche di farlo partire titolare. Non potrebbe giocare tutta la partita chiaramente, ma un’ora a disposizione l’avrebbe. Magari a ingolosire il tecnico portoghese è anche il precedente di Veretout con la Lazio datato 18 aprile 2018. La Fiorentina affronta la squadra di Inzaghi al Franchi e il francese mette a segno una tripletta, la sua unica in Serie A. Non basta a vincere la partita, ma resta di gran lunga una delle migliori prestazioni del calciatore in carriera. L’impatto con il nostro campionato d’altronde è stato subito positivo. Al primo anno con Pioli segna 10 reti in 38 partite, l’anno dopo ne fa la metà con una gara in meno, ma viene abbassato in cabina di regia. Perde efficacia sotto porta, ma la fa acquistare agli altri perché Veretout, solo dopo Pjanic, è il giocatore che ha creato più occasioni da gol della scorsa stagione di A. Fonseca lo terrà sicuramente a mente e in questi ultimi giorni scioglierà ogni riserva sul mediano da affiancare a Cristante.