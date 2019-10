Roma, 20' per Cetin. Ecco le prove generali con vista Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grazie alla rotonda vittoria ottenuta contro l'Udinese, Paulo Fonseca ha avuto modo - già durante la gara - di "pensare" al Napoli, cioè allo scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. Il tecnico della Roma - sottolinea Il Messaggero - ha infatti usato gli ultimi 20 minuti per provare alcuni giocatori in ruoli che avrà scoperti nella prossima gara di campionato. Sotto osservazione Cetin, entrato da mediano al posto di Pastore e schierato poi dietro accanto a Smalling. Perché la scelta è ridotta anche in mezzo alla difesa. Proprio come a centrocampo, dove ha alzato Mancini dalla partita con il Borussia in Europa League.

Infortuni e squalifica - Juan Jesus si è fermato alla vigilia, uscendo dalla lista dei convocati per Udine. Non è sicuro il recupero per sabato. A Fazio, espulso alla Dacia Arena e quindi squalificato per la gara Contro il Napoli, ha pensato Irrati con la complicità di Mazzoleni. Fonseca, arretrando Mancini accanto a Smalling, ha pensato prima a mettere al sicuro il risultato. Sono i centrali titolari. O almeno lo sarebbero stati se non si fosse fatto male Cristante. Adesso Fonseca - si legge - deve scegliere se cambiare a centrocampo o in difesa. In teoria anche Santon può fare il mediano. Ma, restando a quanto è accaduto nel finale del match di Udine, il ballottaggio è tra Cetin e Mancini.