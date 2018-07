Roma, 4 milioni di euro all'Internacional per la cessione di Alisson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con la cessione di Alisson al Liverpool, non sono solo le casse della Roma a sorridere. Infatti, all'interno dell'accordo che nell'estate 2006 ha portato il brasiliano in Italia, è presente una clausola con una piccola percentuale sulla futura rivendita che permetterà all'Internacional, sua ex squadra, di ottenere 4 milioni di euro dopo i 7,5 già incassati a suo tempo.