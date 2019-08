Roma, 48 ore decisive per il rinnovo di Nicolò Zaniolo

© foto di Insidefoto/Image Sport

48 ore decisive per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti è previsto un incontro fra la dirigenza giallorossa e Claudio Vigorelli, agente del centrocampista: fra le parti esiste ancora una certa distanza, con la richiesta ferma fra i 2,3 e i 2,5 milioni di euro e l'offerta che non supera gli 1,5-1,7 milioni a stagione. La volontà comune è comunque quella di arrivare ad un accordo e proprio di questi aspetti discuteranno le parti in queste ore.