Gonzalo Villar si avvicina alla Roma. Secondo quanto riportato da Il Tempo, i giallorossi hanno infatti alzato l'offerta per il centrocampista dell'Elche fino a 5 milioni di euro e il club spagnolo sembra orientato ad accettare. In tutto questo, sempre secondo il quotidiano, il Valencia avrebbe deciso di non esercitare il diritto di prelazione per il classe 1998, spianando dunque la strada a Petrachi.