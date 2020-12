Roma, 7 chili in meno per mettere le ali: Karsdorp si è ripreso la fascia

Rick Karsdorp, dopo anni passati tra prestiti e infortuni, si è preso la Roma e lo ha fatto ripartendo da una condizione atletica ottimale. L'olandese è dimagrito ben 7 chili, e questo gli ha permesso di tornare ai livelli che lo avevano reso tra i terzini più interessanti d'Europa. In estate ha rifiutato il trasferimento perché aveva capito che Fonseca non aveva in mente un titolare sulla destra e ha fatto bene visto che ora è uno dei titolari giallorossi e che sta dimostrando di partita in partita le proprie qualità. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.