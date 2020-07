Roma a Brescia tra assenze e squalifiche: Fonseca ancora con la difesa a 3 ma boccia Villar

La Roma domani andrà a Brescia e dovrà dimostrare che la vittoria di mercoledì con il Parma non è stato un evento sporadico. Fonseca già da Napoli ha trovato una squadra più sicura con i tre centrali e anche contro la squadra di Lopez riproporrà lo stesso assetto. Qualche differenza ci sarà rispetto alla sfida di mercoledì all’Olimpico, perché Cristante non potrà esserci causa squalifica e allora al centro della linea a tre tornerà Fazio con Ibanez e Mancini ai lati. “Modificherò poco” ha detto nel post di Roma-Parma, ma un altro cambio obbligato è dato dall’altro stop del Giudice Sportivo per Mkhitaryan. L’armeno tornerà con il Verona e non sarà un problema da poco visto che è stata praticamente l’unica nota positiva del 2020. Otto reti in Serie A e 3 assist sono numeri importanti e i giallorossi, soprattutto nelle ultime partite, in assenza di gioco si erano appigliati al suo carisma. A Brescia non ci sarà e il dubbio di Fonseca è se far giocare Carles Perez o Under dal primo minuto al fianco di Pellegrini e dietro a Dzeko.

Kluivert parte decisamente dietro nelle scelte essendo addirittura rimasto fuori per scelta tecnica contro il Parma e le gerarchie per ora vedono l’ex Barcellona in vantaggio sul turco. Dunque se per uno spagnolo le quotazioni salgono, scendono quelle dell’altro iberico della squadra. Stiamo parlando di Villar, gettato nella mischia nel finale di partita mercoledì e oggetto di forti critiche da parte di Fonseca per le due palle gol sprecate davanti a Sepe. Per questo motivo le possibilità che giochi al Rigamonti sono bassissime con Fonseca orientato a confermare la linea mediana composta da Veretout e Diawara.