Roma a fasce scoperte. Torna Kolarov, Spinazzola “sacrificato” a destra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due partite, tanto è durata l’esclusione di Kolarov nella Roma. Nessun infortunio, solamente una scelta tecnica quella di Fonseca che aveva visto il terzino scarico e fuori forma nelle uscite immediatamente successive al rinnovo fino al 2021. Mai l’ex City era stato fuori per 180 minuti consecutivi con la Roma se non lo scorso anno per colpa di una frattura al piede. Il reintegro, però, è previsto già per venerdì prossimo all’Olimpico contro il Bologna. Cause di forza maggiore. Al Mapei la prestazione di Santon, come quella di quasi tutti i calciatori giallorossi, non è stata all’altezza di quanto fatto vedere una settimana prima nel derby, Zappacosta sarà out ancora per un mese, Florenzi è stato ceduto e Bruno Peres non è ancora considerato un’alternativa di livello.

SOLUZIONE - A disposizione di Fonseca restano quindi Kolarov e Spinazzola e la duttilità dell’ex Juventus costringerà il portoghese a spostarlo ancora a destra. Proprio ora che aveva trovato continuità sulla sua fascia di competenza (quella mancina). “Il mister mi ha rimesso a sinistra dove mi trovo meglio. Da quando sono tornato ho una carica in più, già l’ho detto dopo Genova” sono state le parole del 37 giallorosso prima della gara con il Sassuolo. Il mercato di Petrachi, però, non ha messo a disposizione del tecnico altre soluzioni se non il rientro di Spinazzola dopo l’affare mancato con l’Inter nello scambio Politano. Venerdì saranno dunque lui e Bruno Peres a contendersi una maglia da titolare per la fascia destra. Il brasiliano è entrato bene al Mapei procurandosi anche il rigore realizzato da Veretout. La sensazione è che comunque fino alla fine della stagione il problema del terzino destro verrà vissuto sempre alla giornata, dimenandosi tra infortuni e momenti di forma altalenanti.