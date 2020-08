Roma a Friedkin, entro agosto verrà perfezionato il passaggio di proprietà

Come si legge nel comunicato ufficiale di AS Roma, l'operazione per il perfezionamento del passaggio delle quote del club al Gruppo Friedkin dovrebbe concludersi entro la fine di agosto 2020.

"AS Roma SPV ha il diritto di risolvere gli accordi sottoscritti e trattenere l’importo versato in deposito a garanzia come commissione di risoluzione, nel caso in cui l’Operazione non si concluda entro il 17 agosto 2020 o prima di tale data, e tale termine non sia esteso da AS Roma SPV. Inoltre, fatte salve determinate condizioni, sia AS Roma SPV che Friedkin hanno il diritto di risolvere l’accordo sottoscritto senza trattenere alcuna commissione di risoluzione, nel caso in cui l’Operazione non si concluda entro il 31 agosto 2020".