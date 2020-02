vedi letture

Roma a Friedkin, mancano alcuni passaggi formali. Il closing sarà effettuato ai primi di marzo

Manca poco a Dan Friedkin per diventare il proprietario della Roma. La due diligence - come spiega Il Corriere dello Sport - verrà conclusa entro la fine del mese, poi ci saranno una serie di procedure formali che porteranno via altri giorni. L'Opa, il closing, i preliminari e le firme. Ci vorranno ancora due-tre settimane prima che si arrivi alla definizione dei contratto, quindi il closing dovrebbe avvenire ai primi di marzo. Il prezzo è già fissato: 780 milioni di euro e non dovrebbe subire oscillazioni.