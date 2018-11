Roma, a gennaio incontro con De Rossi: probabile rinnovo per un anno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Appuntamento a gennaio tra la Roma e Daniele De Rossi per decidere il futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club giallorosso dovrà valutare le condizioni fisiche del capitano che ha sempre affermato di non voler mai essere un peso per il club ma è probabile che alla fine il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2019, venga prolungato di un'altra stagione.