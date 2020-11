Roma, a gennaio l'attacco sarà da rinforzare: Berghuis nome cerchiato in rosso

Secondo quanto riportato da TeleRadioStereo, la Roma continua a lavorare in vista di gennaio per rinforzare il settore offensivo viste le poche alternative a disposizione. Il nome che i giallorossi seguono ormai da tempo e che è già cerchiato in rosso per l'inverno, è quello di Steven Berghuis, di proprietà del Feyenoord.