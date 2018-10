Roma, a gennaio nuovo assalto a Berardi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista del mercato di gennaio, la Roma è pronta per tornare a trattare con il Sassuolo Domenico Berardi. L'attaccante neroverde resta un vero e proprio pallino di Eusebio Di Francesco e dello stesso Monchi, che punteranno ancora su giocatore di De Zerbi per aggiungere un esterno a destra che abbia caratteristiche diverse a Under e soprattutto maggiore fisicità. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.