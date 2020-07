Roma a Napoli per l’Europa e il mercato. Under osservato speciale

La Roma questa mattina partirà in treno alle 11 da stazione Termini, direzione Europa ma con un primo scalo a Napoli per la sfida di stasera in campionato. Quinto posto e 48 punti per i giallorossi, tre soli in meno per gli uomini di Gattuso, già qualificati in Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia. Ciò non toglie che il tecnico azzurro voglia dimenticare subito la sconfitta dell’ultima giornata con l’Atalanta. Anche la Roma ha diverse cose da farsi perdonare perché il 2020 è iniziato male e sta continuando peggio. Fonseca è finito sulla graticola e già stasera al San Paolo dovrà iniziare a dare delle prime risposte alla dirigenza che venerdì sera lo ha convocato per chiedere spiegazioni sul momento della squadra e per ribadire come l’obiettivo stagionale, dopo aver visto sfumare l’accesso in Champions, sia quello di confermare il quinto posto.

Intanto la trasferta di oggi servirà alla Roma anche per tamponare proprio quegli incassi che il prossimo esercizio non avrà mancando l’Europa dei grandi. Con il Napoli, infatti, non c’è in ballo solo il quinto posto ma anche la trattativa per Cengiz Under. L’agente qualche giorno fa ha ammesso come la squadra partenopea sia sul ragazzo e Franco Baldini si sta occupando in prima persona della trattativa. La prima offerta di De Laurentiis, però, 25 milioni più 6 di bonus è stata rispedita al mittente. La Roma ne chiede almeno 35 e Baldini è convinto che possa arrivare a questa cifra tirando la corda con il Napoli o creando un’asta in Premier League dove Under ha tanti estimatori. Intanto stasera partirà dalla panchina perché come detto dallo stesso Fonseca recentemente: “Non è in condizione”.