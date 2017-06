Roma, a pranzo altro incontro tra Zenit-Manolas: si cerca l'intesa economica

Dopo aver posticipato le visite mediche già programmate, lo Zenit San Pietroburgo torna alla carica per Kostas Manolas. In particolare, come riportato da SkySport, verso l'ora di pranzo le parti torneranno a trattare per cercare di trovare l'accordo economico. Tra russi e Roma, invece, nessun problema sull'intesa ormai raggiunta da giorni.