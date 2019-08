Roma, a rischio la trattativa per Olsen: Montpellier vicino a Rulli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembrava chiusa la trattativa tra Roma e Montpellier per la cessione in Francia di Robin Olsen. Il club francese, invece, dovrebbe aver scelto al suo posto l'argentino Gerónimo Rulli, del Real Sociedad. La conferma arriva direttamente dal club spagnolo, che su Twitter ha comunicato di aver autorizzato il suo portiere a partire per la Francia, dove domani sosterrà le visite mediche.