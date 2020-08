Roma, a settembre la prima visita di Friedkin a Trigoria

Il nuovo proprietario della Roma Dan Friedkin ha in previsione di far visita per la prima volta a Trigoria nel corso del prossimo settembre. Nel frattempo, Fienga dovrà portare avanti un mercato oculato che parta dalle cessioni di giocatori fuori dai programmi come Florenzi ma possa anche portare in dote i giocatori giusti per Fonseca. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.