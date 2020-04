Roma, abbassare gli ingaggi e blindare il tandem Zaniolo-Pellegrini. Possono salutare in 13

Vendere tutti quei giocatori che non sono ritenuti fondamentali per la Roma di Paulo Fosenca, abbattere il monte ingaggi e permettere allo stesso club capitolino di blindare per il futuro i due gioielli Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Questa, in sintesi, la strategia di mercato dei giallorossi per la prossima estate esposta dal Corriere dello Sport questa mattina. A tal proposito il quotidiano sportivo mette fra i cedibili numerosi calciatori: Under (considerato quello che potrebbe portare la maggior plusvalenza a bilancio), Gonalons, Nzonzi, Olsen, Karsdorp, Coric, Schick, Defrel (verso la permanenza a Sassuolo per il rientro di Frattesi), Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Perotti e Pastore.