© foto di Federico Gaetano

La Roma prova ad accelerare per Pau Lopez, 24enne portiere del Betis. La Gazzetta dello Sport aggiorna la situazione e scrive che la prima offerta dei giallorossi, circa 20 milioni di euro, non è stata però sufficiente, bisognerà alzare l’asticella di un po’ per cercare di convincere gli spagnoli a lasciar partire il loro estremo difensore. Le alternative sono sempre in Italia: Sirigu del Torino, Perin della Juventus e Cragno del Cagliari.