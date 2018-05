Roma, accettata l’offerta per Coric. Johansson vicino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport la Dinamo Zagabria pare avere accettato l’offerta della Roma di 7 milioni per Ante Coric, 21 anni, trequartista, già nel giro della nazionale croata. Sempre sul fronte mercato, da segnalare come il d.s. Monchi sia sempre più convinto di chiudere col Malmoe per il portiere Marko Johansson, 19 anni, enfant prodige del ruolo, visto che a 16 anni aveva già esordito in Champions League.