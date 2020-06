Roma, accordo col Chelsea per il prolungamento del prestito di Zappacosta fino a fine stagione

Con lo slittamento del finale di stagione dal 30 giugno al 31 agosto, le società stanno lavorando anche al prolungamento dei prestiti in scadenza proprio a fine mese. Per quanto riguarda Davide Zappacosta, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, ci sarebbe già l'accordo col Chelsea per la permanenza del terzino a Roma in prestito per un altro anno.