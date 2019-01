© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi ha rinunciato alle vacanze con la sua famiglia per rimanere a Roma e curarsi. Il giocatore, alle prese con una lesione alla cartilagine, vorrebbe continuare per un altro anno e la società è d'accordo ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, tutto dipenderà dalle condizioni fisiche del centrocampista di Ostia.