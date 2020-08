Roma, accordo con il Besiktas per il trasferimento di Santon

Futuro lontano da Roma per Davide Santon. Come riportato dal sito turco TRT Spor, Roma e Besiktas avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento in Turchia del terzino azzurro, con la formula del prestito con diritto di riscatto.