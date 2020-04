Roma, accordo Smalling-Mkhitaryan: contratti prolungati oltre il 30 giugno per finire la stagione

La Roma trattiene i suoi big in prestito. Almeno fino al termine del campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club giallorosso avrebbe trovato l'accordo rispettivamente con Arsenal e Manchester United per estendere i contratti dell'armeno Mkhitaryan e dell'inglese Smalling. Entrambi, dunque, resteranno nella capitale oltre la data di scadenza del 30 giugno: la nuova intesa tra i club, infatti, prevede la permanenza dei due calciatori alla Roma fino al termine di questa stagione, fermata a causa dell'emergenza Coronavirus.

In questo senso, ricordiamo, la FIFA ha aperto al prolungamento del termine dei contratti al 30 giugno per permettere a tutti i giocatori in prestito, in scadenza o comunque al culmine dell'esperienza in un club, di concludere la stagione come avrebbe fatto prima dell'emergenza Coronavirus.