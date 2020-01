© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' previsto per domani l'arrivo in Italia dell'esterno offensivo Carles Perez, che sarà un nuovo giocatore della Roma dopo che in giornata è stato raggiunto un accordo tra i giallorossi e i catalani. Il giocatore arriverà nella capitale a titolo definitivo con la possibilità dei blaugrana di utilizzare una prelazione in caso di cessione futura. L'accordo è concluso e ora mancano solo le visite mediche che come di consueto saranno il preludio alla firma sul contratto di 4 anni e mezzo. A riportarlo è Sport.