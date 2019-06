Roma, addio rallentato per El Shaarawy tra dubbi e rilanci

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa che dovrebbe portare Stephan El Shaarawy allo Shanghai Shenhua è stata parzialmente frenata dalla richiesta di 20 milioni dei giallorossi che i cinesi non possono accontentare a causa della luxury tax governativa. Verosimilmente l'affare si chiuderà a 15 milioni più bonus, ma la Roma, che non ha più fretta di vendere, vuole ottenere il massimo dalla sua cessione.

I dubbi del Faraone - L'esterno offensivo italo-egiziano ha chiesto garanzie sulle modalità di pagamento, visto che 14 milioni all'anno per tre anni non sono spiccioli. Per questo ha chiamato l'ex Inter Guarin che potrebbe essere presto un suo nuovo compagno e che lo rassicurato come ha fatto anche il tecnico dei cinesi Sanchez Flores. A questo punto tocca ai club trovare un'intesa, che però pare destinata ad arrivare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.