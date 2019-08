© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma rimane l'ipotesi più probabile per il futuro di Elseid Hysaj, terzino destro in uscita dal Napoli. L'operazione, però, appare tutt'altro che semplice perché il Napoli per il giocatore albanese chiede 20 milioni di euro. Una cifra, questa, ben più alta di quella che, ad esempio, il Chelsea chiede per Davide Zappacosta, l'altro candidato alla fascia destra dei giallorossi. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.