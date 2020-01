© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma continua a pensare alla sostituzione di Alessandro Florenzi. Non c'è solo il profilo di Christie del Fulham a essere seguito in queste ore, ma si sono aggiunti altri due nomi. Uno è quello di Marco Faraoni, dell'Hellas Verona, autore di una discreta stagione fino a qui. L'altro è Wendell, del Bayer Leverkusen. Se non dovesse chiudersi entro oggi sono discorsi che verranno presi in considerazione in estate.