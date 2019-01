Roma, affare Mancini: 25mln da pagare a luglio, Perotti alla Dea

Gianluca Mancini (22) è da tempo nel mirino della Roma. Il Corriere dello Sport fa sapere che i contatti con l’Atalanta proseguono, mentre la Dea ha respinto l'assalto dell'Everton che avrebbe voluto il difensore già nel mese di gennaio. Il club capitolino potrebbe dunque stringere per il ragazzo e lasciarlo a Bergamo fino al termine della stagione, così la Roma potrebbe pagarlo 25 milioni di euro ma solo in estate per esigenze di bilancio. Nell'operazione le due società sono d’accordo nell'inserire Diego Perotti, ma l’ex Siviglia e Genoa al momento non è interessato al trasferimento e ha un contratto firmato tredici mesi fa, con un ingaggio di tre milioni all’anno, che l’Atalanta non può garantirgli.