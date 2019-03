Roma, ag. Celar: "Merito a Ranieri. Futuro? Dipende dal club, vedremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amir Ruznic, intervistato da gianlucadimarzio.com, ha parlato così del suo assistito Zan Celar, ieri in campo con la Roma per la prima volta: "Va dato il merito a Ranieri, che con il risultato in bilico e in dieci uomini ha avuto il coraggio di far entrare un attaccante per un attaccante. Non era una situazione facile per buttare dentro un ragazzo. Complimenti all'allenatore. Oggi sarà ancora con la prima squadra, spero che possa fare altre due/tre presenze prima della fine del campionato. Ma l'importante è rimanere sempre con i piedi per terra. Paragoni con Dzeko? Ci sono state diverse richieste sia dall’Italia che dall’estero. Padova, Twente e Vitesse su tutte. Il club però ha deciso di non cederlo. Giocano nello stesso ruolo, ma secondo me hanno caratteristiche diverse. Celar è più piazzato come struttura fisica, è cresciuto molto negli ultimi due anni sotto questo punto di vista. E nonostante questo è anche molto veloce. Con i dirigenti dobbiamo rivederci a giugno per programmare il futuro del ragazzo. Sceglieremo un progetto che gli permetterà di giocare. Se la Roma ci darà garanzie sul fatto che Zan sarà la terza punta possiamo anche decidere di rimanere, altrimenti meglio andare altrove".