Roma, ag. Cornet: "Contatti con Monchi, ma finora solo sondaggi"

© foto di Federico Gaetano

"Non credo che Maxwel potrà essere un giocatore della Roma nelle prossime ore, ma magari nei prossimi giorni sì. Ho avuto contatti con Monchi, ma la Roma ancora non ha formulato un’offerta al Lione, per ora è stato solo fatto un sondaggio da parte dei giallorossi". Parole dell'agente dell'attaccante del Lione, Cornet, pronunciate ai microfoni di LaRoma24, che confermano l'esistenza dell'interesse dei giallorossi per il classe 1996.