Roma, ag. Dendoncker: "Per ora nessun contatto con Monchi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tramite la Gazzetta dello Sport emergono alcune parole di Andres Dendoncker, fratello-agente di Leander, centrocampista dell'Anderlecht in prestito al Wolverhampton e obiettivo di mercato della Roma: "Siamo alla finestra, non c'è nulla di deciso (sul riscatto, ndr). Dobbiamo capire un po' di cose con i Wolves e poi decideremo. Monchi? Per ora non abbiamo avuto contatti".