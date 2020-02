vedi letture

Roma, ag. Diawara: "Prossima settimana decisiva, lavora 8 ore al giorno per tornare in campo"

"La prossima settimana può essere decisiva per Diawara, sta migliorando giorno per giorno". E’ stato Paulo Fonseca, tecnico della Roma, a confermare i miglioramenti del centrocampista guineano, che lo scorso 22 gennaio ha subito una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro nel secondo tempo della sfida con la Juventus. A conferma di ciò, ecco le parole di Daniele Piraino, avvocato e procuratore che cura gli interessi del classe 1997, che rispondendo a Il Tempo ha detto: "Amadou sta lavorando otto ore al giorno per provare a tornare in campo il prima possibile e mettersi a disposizione del mister". Diawara già dalla scorsa settimana ha aumentato i carichi di lavoro tra campo e piscina e sta seguendo tutte le direttive dello staff medico giallorosso.