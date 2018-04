Roma, ag. Dzeko: “Champions, nulla è impossibile. Vincere sarebbe un sogno”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Irfan Redzepagic parla di Edin Dzeko. L'agente dell'attaccante della Roma, attraverso il giornale bosniaco Klix.ba, ha detto sull'impresa giallorossa in Champions: “Ha giocato un'ottima partita, di fronte a milioni di spettatori collegati da tutto il mondo. Edin è il più grande ambasciatore del calcio bosniaco nel mondo, la gente identifica il nostro popolo in Dzeko. Vincere la Champions non è impossibile, lo dimostra la gara di ieri. Sarebbe sicuramente un sogno che si avvera”, le parole del procuratore.