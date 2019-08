© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko al centro dell'attacco della Juventus prima dell'approdo di Higuain in bianconero: una ipotesi confermata da Silvano Martina, agente che cura gli interessi del bosniaco in Italia: "Lo posso confermare. Era nel mirino dei bianconeri prima che arrivasse Gonzalo Higuain, l'intenzione era seria ma poi non è più proseguita perché la scelta è stata fatta per l'attaccante argentino", le parole del noto agente a TuttoJuve.com.