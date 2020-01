Alessandro Lucci, agente di Alessandro Florenzi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partenza del proprio assistito che ha lasciato la Roma per andare al Valencia. Queste le sue parole: "Alessandro è tranquillo e sereno, la cosa più importante è questa. Le parole non hanno tanto significato, pensiamo al presente e questa è stata la scelta migliore per tutti".

È stata un'operazione lampo?

"No. La trattativa parte da lontano, il Valencia lo segue da tanto".

Perché solo in prestito secco fino a giugno?

"Adesso deve pensare a giocare e basta, poi parleremo della nuova formula. Addio o arrivederci? È sempre un arrivederci nella vita".