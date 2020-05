Roma, ag. Fuzato: "Non rimarrà un altro anno a fare il terzo portiere. Deve giocare"

Ospite di TeleRadioStereo Diego Tavano, agente di Daniel Fuzato, terzo portiere della Roma, ha parlato del futuro del giovane: "Lui ha grandissima stima in Brasile, c'è stata una grande opera di scouting, era in scadenza col Palmeiras e la Roma è riuscita a portare via un talento. Il primo anno è stato di apprendistato, che poi si è allungato a questa stagione. Il club giallorosso continua a credere molto nel calciatore, il progetto su Daniel va avanti, lui è un ragazzo fantastico. Non rimarrà un altro anno in panchina a fare il terzo, questo è certo. Non importa in quale paese, l’importante è che giochi”.